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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 24 ساعة من انطلاقها.. مبادرة الهلال الأحمر تصل شمال سيناء لدعم القطاع الطبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الهلال الأحمر المصري بإرسال مساعدات طبية إلى مديرية الصحة والسكان بمحافظة شمال سيناء دعما للقطاع الطبي بالمحافظة بقيمة 1،200،000 جنيه، وشملت هذه المساعدات على (مستلزمات الجراحة المستخدمة أثناء العمليات الجراحية- كمامات- أكياس لنقل الجثث)، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي أمس من المركز العام للهلال الأحمر المصري بالقاهرة لدعم أهالي محافظة شمال سيناء لتوفير المواد الطبية وأدوات الحماية والنظافة الشخصية وتقديم مساعدات أغاثية وسلات غذائية للأسر.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الهلال الأحمر حريص على تقديم كل الدعم لوزارة الصحه بشكل عام واهالي سيناء بشكل خاص فهم في القلب ودائما مانسعي للوصول لهم بكاقة الخدمات والمشروعات لخدمتهم وتحسين ظروفهم المعيشيه.
وقال د.رامي الناظر ،المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيه الهلال الأحمر المصرى مساعدات طبية لشمال سيناء، حيث قدم الهلال الأحمر خلال الشهر الماضى دفعة مساعدات إلى القطاع الطبي هناك بقيمة مليون جنيه، شملت أدوات ومستلزمات طبية وأدوية، لرفع المستوى الصحي للقطاع الطبي بالمحافظة.
وأضاف الناظر، أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية قام الهلال الأحمر المصرى بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعديد من التدخلات الإغاثية والمساعدات الإنسانية لعدد 29700 أسرة من أهالى محافظة شمال سيناء تنوعت ما بين مواد غذائية، حقائب نظافة شخصية وتأثيث للمناطق المتضررة هناك ؛بلغت قيمة هذه المساعدات أكثر من 20 مليون جنيه .
وتستمر جهود الهلال الأحمر المصري في تقديم كافة التدخلات الإغاثية والمساعدات الإنسانية وذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع وأهالينا في محافظة شمال سيناء.
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