شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: ضبط مصنع حلويات غير مرخص ودقيق ولحوم وسلع مجهولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، حيث تم تنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص وكميات من السكر مجهولة المصدر،وضبط 70 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية،و20 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و600 كجم مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و40 لتر كحول مجهول المصدر، بالإضافة إلى 6 محاضر لمحلات جزارة لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة