شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات لحوم فاسدة في حملات مكبرة على الجزارين والأسواق بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمحافظة بحملات تموينية مكثفة بمناسبة عيد الأضحى، أسفرت عن تحرير 46 محضرًا وضبط 152 كيلو جرام من اللحوم المجمدة و41 كجم من الكبدة المجمدة و39 كجم من اللحوم المصنعة.

وقامت مديرية التموين بالبحيرة بعدة حملات في مراكز دمنهور وإيتاى البارود والمحمودية وبدر، وتم ضبط عدد 7 محلات جزارة وبيع اللحوم البلدية في مركز إيتاى البارود تقوم بذبح وبيع اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وفى مركز المحمودية تم تحرير 3 محاضر لمحال جزارة للذبح خارج المجازر ومحضر آخر لجزار لحيازته لحوم مفرومة غير مدون عليها بيانات، وتم ضبط 3 جزارين في مركز بدر للذبح خارج السلخانة وعرض لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وتم تحرير عدد آخر من المحاضر لمحال لعرضها منتجات دون الإعلان عن الأسعار.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحلات الجزارة والصيدليات خاصه قبيل حلول عيد الأضحى المبارك للتأكد من صحة اللحوم المعروضة بالأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وانها مذبوحة داخل المجازر المعتمدة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

حملات مكبرة على محال الجزارة والأسواق فى البحيرة

حملات مكبرة على محال الجزارة والأسواق فى البحيرة