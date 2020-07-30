شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الغربية» تستعد لتوزيع 40 رأس ماشية و50 ألف كليو لحوم مستوردة على الأهالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية التضامن بالغربية، اليوم الخميس، الاستعداد بالتعاون ودعم جمعية الأورمان، لتوزيع لحوم أضاحى 40 رأس ماشية بلدية، و50 ألف كيلو لحوم مستوردة، خلال عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة.
وأشارت المديرية، أن رؤوس الماشية البلدية ستذبح غدا داخل مجزر سنباط بمركز زفتى، التابع لوزارة الزراعة وبإشراف الطب البيطرى، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، وسوف يتم التشفيه والتعبئة في مجزر سنباط، كما يتم بالتزامن ذبح الأضاحي من اللحوم المستوردة بالخارج واستلام المحافظة حصتها وتوزيعا خلال العيد وذلك ضمن مشروع «صك الأضحية» الذي تطلقه جمعية الأورمان .
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