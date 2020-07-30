شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ العاهل الأردني بحلول عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للأردن وشعبها الشقيق دوام الاستقرار والتقدم.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن العاهل الأردنى أعرب عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.
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