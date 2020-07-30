شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تعلن ضوابط عودة العاملين حاملي إقامة سارية إلى الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، إن الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، حددت المعامل المعتمدة لإجراء اختبار pcr للراغبين في العودة لأعمالهم بالكويت، بناء على التعليمات الصادرة عن السلطات الصحية هناك.

وأوضحت الوزيرة- في بيان اليوم الخميس- إنه وفقا لتلك التعليمات، يتم تقديم تحليل pcr باللغة الإنجليزية، وألا تزيد صلاحيتها عن 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة التي تؤكد خلو الراكب من فيروس (كورونا) (كوفيد-19)، وصادرة عن أحد المعامل المعتمدة من السلطات المختصة بالكويت.

وأعلنت أن المعامل المحددة والتابعة لوزارة التعليم العالي هي: مستشفى عين شمس التخصصي، مستشفيات جامعة عين شمس، مستشفى جامعة الأزهر، القصر العيني، معمل معهد تيودور بلهارس، المستشفى الجامعية في: «بنها، طنطا، كفر الشيخ، المنصورة، الزقازيق، المنوفية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان»، ومستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط، ومستشفى جامعة قناة السويس.

وبالنسبة للمستشفيات المعتمدة التابعة لوزارة الصحة في القاهرة: «المعامل المركزية، وحميات العباسية، حميات امبابة»، ومستشفى حميات الإسكندرية، وحميات دمياط، والمعمل المشترك في: «دمنهور، الشرقية، بني سويف» ومستشفيات الحميات في: «أسوان، الأقصر، قنا، وبنها».

وكذلك في المستشفيات العامة والمركزية في: «الفيوم، الزعفرانة، الداخلة، الطور، النجيلة، طنطا، شرم، أخميم بسوهاج، الشيخ الدولي»، ومستشفيات الصدر في الوليدية بأسيوط، ومستشفى اليوم الواحد بسمالوط المنيا.

وشددت وزيرة الهجرة على احترام القواعد المنظمة لعودة العاملين إلى الدول المختلفة، وفق ما تراه السلطات الصحية، حرصا على منع انتشار وباء (كورونا) المستجد.

وأهابت بمن ‏يتعامل من المصريين مع شركات تجديد الإقامة، التعامل بصورة رسمية وعدم اللجوء لشركات غير موثوق بها أو لديها مشاكل داخل الكويت ‏ومتورطة في بيع الإقامات، وكذلك على العاملين مراجعة عقود العمل مع وزارة القوى العاملة المصرية، مؤكدة أن وزارة الهجرة حريصة على نشر المستجدات أولا بأول.

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وذكر البيان أن تلك التعليمات تأتي في إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم على الرد على استفسارات المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أعمالهم وحاملي إقامة سارية بدولة الكويت، بعد توقف منذ شهور بسبب جائحة كورونا، ‏وفي اطار المتابعة المستمرة مع الجهات المعنية.