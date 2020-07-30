شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنىء ولي عهد أبوظبي بحلول عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الشيخ محمد بن زايد أعرب عن تمنياته لمصر وشعبها كل السلام والتقدم والازدهار.