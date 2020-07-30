شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطیران للخدمات الجویة» تحصل على شهادة الأیزو في نظام الجودة وسلامة الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «مصر للطیران للخدمات الجویة» عن حصولھا على شھادة الأیزو الدولیة ISO 22000:2018، وذلك بعد اجتیاز التفتیش السنوى الذي أجراه وفد متخصص من شركة TÜV Austria إحدى الشركات العالمیة المانحة لشهادة الأیزو.

وصرح المهندس ھشام عبدالحفیظ، رئیس مجلس إدارة شركة مصر للطیران للخدمات الجویة، بأن مثل ھذه الاعتمادات الدولیة تساعد عند إجراء اتفاقیات وبروتوكولات تعاون مع الشركات والمنظمات العالمیة الكبرى لاشتراطها الحصول على ھذه الشهادات، مؤكدًا أن الشركة قد مُنحت ھذا العام شھادتى الأيزو 2015-9001 في نظام الجودة، والأیزو 22000:2018 في سلامة الغذاء بعد الانتهاء من إجراءات التفتیش السنوى الخاصة بمراجعة أنظمة الشركة الإداریة، وكیفیة تشغیلھا وفقًا للمعایير المنصوص علیها للحصول على أحدث إصدارات جودة وسلامة الغذاء.

كما أن تطبیق نظام إداره الجوده طبقًا للمواصفة الدولیةISO22000:2018 سیُسهم في تطویر الأداء بما یضمن الحصول على أقصي درجة من مستویات رضاء العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

من ناحیة أخرى، أشاد وفد شركة TÜV Austria بالتزام الشركة بتطبیق كافة المعاییر الدولیة المعمول بها، والتي یجب توافرھا فیما یتعلق بالجودة وسلامة الغذاء من أجل الحصول على الأیزو، كما أعرب الوفد عن امتنانه بتعاون العاملین بالشركة طوال فترة التفتیش.