شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية تبدأ حملاتها الانتخابية بفيديو على الإنترنت يدعو الناخبين للمشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت القائمة الوطنية «من أجل مصر»، التي تضم 11 حزبا لانتخابات مجلس الشيوخ، أول حملاتها الانتخابية من خلال فيديو دعائي بثته على مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة الناخبين للتصويت واختيار القائمة، وتضمن الفيديو شعارات صوتك أمانة، اختيارك لبكره اختيارك لمستقبلك، القائمة الوطنية 11 حزب اتجمعوا من أجل مصر، كما تضمن شعارات الأحزاب ال11 المشاركة في القائمة، وهي: (مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الوفد، وحزب الحركة الوطنية المصرية، وحزب حماة الوطن، وحزب مصر الحديثة، وحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي،وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب المؤتمر، وحزب التجمع).

فيما قال الإعلامي يوسف الحسيني، المتحدث باسم القائمة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه لن يكون هناك دعاية أمام اللجان الانتخابية، وسيتواجد مندوبين لمرشحى القائمة الوطنية أمام اللجان الانتخابية لمتابعة الانتخابات، مشيرا إلى أن القائمة شكلت غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية وإصدار بيانات بشأن العملية الانتخابية، موضحا أن القائمة أعدت دعاية انتخابية للمصريين في الخارج من خلال السوشيال ميديا، موضحا أن القائمة تعد «سى في» لكل مرشح داخل القائمة.