شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارئ بمطار القاهرة تحسبًا لارتفاع درجة الحرارة عن المعدلات الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، إعلان حالة الطوارئ بمطار القاهرة الدولي، تحسبا لإرتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، فيما حذرت شركة ميناء القاهرة الجوي العاملين لديها، بضرورة توخى الحذر والإلتزام بمعايير السلامة، خاصة بمنطقة مهبط المطار والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها، تحسبا لتسبب ارتفاع درجات الحرارة في وقوع أي اشتعال أثناء احتكاك الطائرات بأرض المهبط.

وشددت الشركة برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، بحسب منشور إداري تم توزيعه على جميع العاملين بها، ضرورة الإستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت المصادر، أن ارتفاع درجات الحرارة لا يتسبب في التأثير على حركة الملاحة الجوية، مؤكدة أن السبب الوحيد الذي يمنع الطيران أو يشل حركته هو انخفاض مستوى الرؤية أو تعرض البلاد لضباب كثيف يعوق الرؤية لمسافات قريبة.

وقالت مصادر أمنية إن إدارة الحماية المدنية رفعت حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الحرارة الشديدة التي ستشهدها البلاد خلال الساعات القليلة القادمة، موضحة أن الإدارة تقف على أهبة الاستعداد طوال 24 ساعة للحد من تفاقم الحرائق حال اندلاعها في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الأربعاء 29 يوليو 2020 وحتى الإثنين 3 أغسطس 2020، والتي تتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من اليوم وحتى يوم الإثنين الموافق 3 من أغسطس القادم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارة معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

وأشار البيان إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة ( 40- 50 % تقريبا ) تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، ويصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متفرقة، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

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ومن المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى حتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس إرتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب نهارة معتدل ليلا.