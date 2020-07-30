شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يبحث إجراءات تأمين المجرى الملاحي خلال إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجتمع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع القيادات الأمنية المختلفة لمحافظات القناة الثلاثة، لبحث إجراءات تأمين المجرى الملاحي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبني الإرشاد.
يأتي اللقاء في إطار الدورة السابعة لمؤتمر التنسيق الأمني بقناة السويس والذي يعقد بشكل دوري شهريا في إطار التنسيقات الأمنية التي تهدف إلى تبادل الرؤي مع الأجهزة الأمنية المنوطة بتأمين المجرى الملاحي ومنشآت الهيئة الرئيسية والمرافق الخدمية المختلفة التابعة لها.
وأعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره للتعاون المثمر والبناء من جانب الجهات الأمنية في ظل التحديات المختلفة، مشيدا بما لمسه من المشاركة الفعالة والاستجابة السريعة في التعامل مع كافة الأمور المتعلقة بتأمين المجرى الملاحي، مقدما التهنئة للقيادات الأمنية الجديدة متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية.
وأكد رئيس الهيئة على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المجرى الملاحي وكافة المنشآت والمرافق الخدمية المختلفة التابعة للهيئة لاسيما خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.
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