شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات بالإسكندرية خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات أمام الزوار خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأكد اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، غلق مداخل وبوابات كافة شواطئ الإسكندرية والبالغ عددها 61 شاطئا تمتد من أبوقير شرقا وحتى أبوتلات غربا- عدا شواطئ الفنادق والقرى السياحية بضوابط.

وحذر «رشاد»، المواطنين وزوار الإسكندرية من خطورة النزول إلى البحر في ظل غلق الشواطئ خاصة بالشواطئ المفتوحة دون أسوار أو بوابات، قائلا:«جميع الشواطئ ليس بها خدمات الإنقاذ.. اللي هيغرق مش هيلاقي حد ينقذه».

وفي ذات السياق، لفت إلى استمرار غلق قاعات الأفراح ودور المناسبات، لمنع تنظيم أي حفلات بدءا من يوم الوقفة وطوال أيام العيد، محذرا من أنه سيتم غلق أي منشأة تخالف ذلك.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين بالالتزام بجميع التدابير الاحترازية لمنع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، ما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد«كوفيد ١٩».

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