شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: استقبال 2120 مصريًا عائدين من الكويت على متن 13 رحلة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، أن المطارات المصرية تستقبل اليوم الخميس، نحو 2120 مصري عائدين من الكويت، على متن 13 رحلة طيران.

وأضاف المصدر، أن الرحلات الـ 13 سوف تصل إلى مطارات «القاهرة- أسيوط – سوهاج- برج العرب»، موضحا أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، كانت أعلنت أن شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، ستبدأ بإعادة تشغيل رحلاتها التجارية بشكل مبدئي إلى 20 دولة حول العالم، من ضمنها مصر، اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وأوضح، أن الشركه الوطنية القابضه مصر للطيران أعلنت عن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت بمعدل 15 رحلة أسبوعياً اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 1 أغسطس 2020، حيث من المخطط أن تُسير الشركة رحلتين يوميًا إلى الكويت ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بواقع ثلاث رحلات.

وأهابت مصر للطيران بعملائها المسافرين على متن رحلاتها إلى دولة الكويت ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر خلال 96 ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة، بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها السلطات بدولة الكويت عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.