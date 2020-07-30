شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: حسم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كنترولات الثانوية العامة، بعد تعليق العمل بها لحين انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك الاثنين المقبل، وسط إجراءات تأمينية مشددة من قبل قوات الأمن، لتستأنف عملها رسميا الثلاثاء المقبل بتسليم وتجميع نتيجة الثانوية العامة، قبل اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.
وأعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وبدء إجازة عيد الأضحي ووقفة عرفة، مؤكدا أن لجان النظام والمراقبة «كنترولات الثانوية العامة» مؤمنة بالكامل وستحصل على إجازة عيد الأضحى حتي الاثنين المقبل.
وأكد حجازي أن نتيجة الثانوية العامة ستعلن بعد إجازة عيد الأضحى، وسيتم حسم موعد محدد لإعلانها بعد العودة من إجازة العيد يوم الثلاثاء المقبل، عقب انتهاء تحديد قائمة الأوائل بكل كنترول وعلى مستوى الجمهورية، وإعداد المتجمع التكراري للطلاب وتجميع نتائج الطلاب من كل القطاعات والكنترولات، مشيرا إلى أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عن العام الماضي.
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