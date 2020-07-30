شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يكلف المحافظين باستمرار إجراءات مواجهة «كورونا» خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوي لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ القرارات الخاصة بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على معدل تراجع الإصابات وانخفاض الوفيات.

ووجه الوزير بفتح غرفة العمليات وادارة الازمات بالوزارة والتواصل على مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية، مطالبا برفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرافق الإسعاف على مستوى الجمهورية مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية، متابعة مواقف السيارات «النقل العام، السرفيس، لنقل الركاب والأجرة» لعدم استغلال المواطنين.

وشدد شعراوي، على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجمعات في الحدائق والمتنزهات والتأكيد على استمرار غلقها خلال اجازة عيد الاضحى، واستمرار غلق الشواطئ العامة، مع التأكيد على إلتزام المحافظات الساحلية بالنسبة المقررة والمسموح بها في الشواطئ، والتأكد على توفير المقررات التموينية والبترولية خلال أيام عيد الأضحى.

كما وجه بتشكيل لجان بالمحافظات تضم ممثلين للري ومديرية الأمن للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها للوقوف على التراخيص والسلامة الإنشائية.

وأكد الوزير على ضرورة قيام مديريات التموين بشن حملات يومية على المحلات والأسواق ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وضبط أي مخالفات، لافتاً إلى أهمية التنسيق المستمر بين القطاعات المعنية بالمحافظات ممثلة في مديريات التموين والصحة والطب البيطرى للمتابعة المستمرة للمجازر وذبح الاضاحى تحت اشراف بيطرى ورقابة مستمرة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وعدم الذبح في الشوارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

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