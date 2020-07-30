انفو جراف.. توصيات الصحة العالمية لتجنب كورونا فى عيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن مجموعة من النصائح الهامة الواجب اتباعها خلال عيد الأضحى الذى تتجمع فيه العائلات، ويشهد إعطاء الصدقات، وخاصة فى شكل لحوم الحيوانات التى يتم التضحية بها، وفى ضوء جائحة فيروس كورونا COVID-19 فيجب اتباع هذه النصائح لمنع تفشى فيروس كورونا، وخاصة عند الصلاة وتوزيع اللحوم، والتهنئة بالعيد وما إلى ذلك. وفى هذا التقرير، يقدم ”الخليج 365” لجمهور القراء نصائح منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التالية لمنع تفشى فيروس كورونا خلال عيد الأضحى: التباعد الجسدى بمسافة متر على الأقل ارتداء الأقنعة القماش ونظافة اليدين كل فترة. منع التجمهر خلال الأضحية وفى المحلات التجارية والمساجد استخدام التكنولوجيا للمعايدة بدلا من اللقاءات المباشرة والنظر فى إغلاق الأماكن الترفيهية اعزل نفسك فورا عن أى تجمعات إذا شعرت بالمرض منع الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة من الاشتراك فى التجمعات. إقامة صلاة العيد فى الهواء واختصار مدتها وتقليل وتنظيم عدد الأشخاص Advertisements استخدام سجادة الصلاة الشخصية لوضعها على سجادة المسجد وقت الصلاة عدم ذبح الأضحية فى المنزل والتخلص من نفاياتها بشكل آمن فى صناديق وأكياس مغلقة تنظيف روتينى للأماكن بالمنظفات والمطهرات مثل مقابض الأبواب ودرابزين السلالم التباعد الجسدى أثناء توزيع الصدقات.

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