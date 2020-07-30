شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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وقد أعرب الرئيس عن خالص امتنانه لأخيه العاهل البحريني على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً للبحرين الشقيقة كل التوفيق والازدهار.