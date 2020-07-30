شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس ، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقد أعرب الرئيس عن خالص امتنانه لأخيه العاهل البحريني على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً للبحرين الشقيقة كل التوفيق والازدهار.
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