شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توفر اللحوم بأسعار مخفضة بمبادرة "كلنا واحد" خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لتنفيذ مبادرة " كلنا واحد " تحت رعاية رئيس الجمهورية، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة للتخفيف عن أبناء الشعب المصرى .





وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، واصلت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى مبادرة ( كلنا واحد )، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من (اللحوم والأضاحى)، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ بمختلف المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح اللحوم الطازجة والأضاحى للمواطن بجودة عالية وبأسعار مناسبة، تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبالكميات التى تلبى احتياجات المواطنين، إلى جانب استمرار طرح كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة منافذ أمان الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .





وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .





و تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف المنافذ. Advertisements