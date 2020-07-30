شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ضوابط توضح كيفية الذبح الشرعى لخروف العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، توصيات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول كيفية الذبح الشرعى لخروف العيد، وهى كالتالى:

1- قبل الذبح يفضل تصويم الحيوان لمدة 12 ساعة، وذلك لتحسين نوعية اللحم وتقديم الماء للشرب للحيوان لتسهيل عملية السلخ.

2- تجهيز السكين الخاص بالذبح، وذلك بأن يكون نصلها حاداً ويدها مثبتة جيداً.

3- عدم إجهاد الخروف قبل الذبح وعدم جر الحيوان على الأرض إلى مكان الذبح.

4- لا يتم شحذ السكين أمام الحيوان، ويتم ذبح الحيوان بمجرد السيطرة عليه.

5- عند ذبح الحيوان يوضع الخروف على الجانب الأيسر متجها نحو القبلة.

6- عدم تقييد الخروف أثناء وبعد الذبح.

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7- المرور بالسكين على الرقبة أسفل الرأس أفقيا وقطع الأوردة (الحلقوم والمرئ والوجدين)، وذلك مع التسمية فذكر اسم الله - عند الذبح تكسب الذابح والمذبوح سكينة وطمأنينة.

8- يترك الدم ينزف ولا يتم فصل الرأس وقطع الأعصاب إلا بعد أن ينزف تماما وتخرج روحه كليةً.

9- يبدأ السلخ بعد الذبح مباشرة، وذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه الشريف "إن الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".

فيما كلفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جميع مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على أسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، وخاصة مع استعدادها لعيد الأضحى، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.