شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلمح إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات الأمريكية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألمح الرئيس الأمريكيى دونالد ترامب اليوم الخميس، إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك فى تغيردة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر".

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هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، فكرة التصويت عبر البريد فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، واصفا إياها بأنها ستكون أكثر انتخابات غير دقيقة ومزيفة فى التاريخ.

وقال ترامب - فى تدوينة كتبها على حسابه على موقع "تويتر"- "سيكون ذلك إحراجا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية.. يجب تأجيل الانتخابات حتى يتمكن المواطنون من التصويت بشكل مناسب وفى أمن وأمان".