شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يلمح إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات الأمريكية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألمح الرئيس الأمريكيى دونالد ترامب اليوم الخميس، إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب أزمة فيروس كورونا.
جاء ذلك فى تغيردة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر".
هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، فكرة التصويت عبر البريد فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، واصفا إياها بأنها ستكون أكثر انتخابات غير دقيقة ومزيفة فى التاريخ.
وقال ترامب - فى تدوينة كتبها على حسابه على موقع "تويتر"- "سيكون ذلك إحراجا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية.. يجب تأجيل الانتخابات حتى يتمكن المواطنون من التصويت بشكل مناسب وفى أمن وأمان".
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