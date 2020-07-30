شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. استعدادات وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الشوارع بكافة ربوع الجمهورية انتشار شرطي مكثف، لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، وخلق مناخ آمن للمواطنين على مدار أيام العيد، وفي هذا الإطار، بدأت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1441ه، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة.