شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس: "الغنوشى لا يزال شخصا غير مرغوب به" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، أن راشد الغنوشى لا يزال شخصا غير مرغوب به رقم سقوط لائحة سحب الثقة.

جاء ذلك فى تصريحات عقب خروجها من جلسة تصويت البرلمان التونسى على عملية سحب الثقة من الغنوشى.

يذكر أن البرلمان التونسي أسقط لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشى وشككت نائبة تونسية بنزاهة عملية التصويت لسحب الثقة من الغنوشي، وقالت إن الأوراق التي وضعت في الصندوق أقل من الأوراق التي وزعت.

وكان البرلمان التونسي استأنف جلسته المخصصة للتصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.، بعد رفع الجلسة لمدة 10 دقائق بسبب الخلافات حول آلية التصويت على سحب الثقة، واتهمت نائبة عن الحزب الدستوري الحر، حركة النهضة بتقديم رشاوى للنواب لإقناعهم بالامتناع عن التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي.

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