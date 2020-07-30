شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مسئول بالحج السعودية لليوم السابع: إجراءات صارمة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو المداح، المشرف العام على وكالة التخطيطى والتطوير فى وزارة الحج والعمرة مسئول منصة الحج الذكى، إن المملكة العربية السعودية حرصت على تطبيق إجراءات صارمة لمنع انتشار عدوى كورونا بين الحجاج حرصا على سلامة الحجيج، وأن المملكة وضعت نصب أعينها فى المقام الأول صحة العالم أجمع حتى لا يكون الموسم عاملا يساهم فى تفشى العدوى، مؤكدا أن الجهود الكبيرة التى بذلت لإنجاح هذا الموسم فاقت ما سبقه من مواسم الحج.

وتطرق الدكتور المداح، فى حديث خاص عبر الفيديو لليوم السابع من مكة المكرمة، لتفاصيل الخطة التى وضعت لتنظيم تحركات الحجيج فى مناسك الحج، وأيضا تقديم الوجبات الغذائية المعقمة دون تلامس من أحد.

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وأكد المداح، أن لا استثناءات فى حج هذا العام، وعملية الاختيار جرت إلكترونيا بشكل كامل دون تدخل من أحد، وأكد أن فى هذا الموسم دروس سيتم تطبيق بعضها فى الأعوام المقبلة ولكن آلية اختيار الحجيج ستعود لما كانت عليه قبل كورونا حال زوال الوباء فى المواسم القادمة.

وعن العمرة قال، جارى دراسة الآليات التى يمكن إعادة العمرة بواسطتها وهى آليات مشابهة لتلك الآليات المتبعة فى الحج ولكن مع مراعاة الظروف المختلفة التى تحكم العمرة، لافتًا إلى إن عودة العمرة مرهونا بعدة عوامل منها فتح الطيران الدولى فهناك عديد من الدول مازال طيرانه معلق، أيضا النظام الصحى ببعض تلك الدول غير مستعد لسفر مواطنيهم ثم عودتهم وإجراء فحوصات طبية مكثفة لهؤلاء، فالعمرة لا تعتمد على الترتيبات الداخلية فى المملكة العربية السعودية لكن تنظيمات فى الدول الأخرى وهذا ما يزيد صعوبة مسألة عودتها لكنها تحت الدراسة .

وأكد أنه فى حال صدور قرار يسمح بعودة العمرة فسوف يتم الإعلان عن ببروتوكولات خاصة بأدائها على نسق الحج، قد تكون تلك البروتوكولات متشابهة فى بعض الجوانب مع ما يطبق حاليا فى الحج، وسيكون البت فى الأمر قريبا.