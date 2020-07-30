شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتلقي اتصالاً من الرئيس الفلسطيني للتهنئة بحلول عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً صباح اليوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص أمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على الشعب المصري وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
من جانبه، أعرب الرئيس السيسى ، عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من أخيه الرئيس محمود عباس، متمنياً لفلسطين الشقيقة حكومة وشعباً كل سلام وتقدم وازدهار.
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