معاينة جثة فتاة "ترعة الجيزاوية" بالبدرشين: "مافيهاش خدش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة الأولية لضباط البحث الجنائي ملابسات العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بترعة الجيزاوية مركز البدرشين جنوب المحافظة، اليوم الخميس.

وتبين بالفحص تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، أن الجثة لفتاة مجهولة الهوية تبلغ من العمر ٢٥ سنة، لا توجد بها آثار طعنات أو رصاص، ترتدي ملابسها كاملة.

البداية تعود إلى تلقي العميد عادل أبو سريع مساعد مدير الأمن لفرقة الحنوب، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بالترعة المشار إليها.

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وانتقلت قوة من قسم شرطة البدرشين بقيادة الرائد محمد إدريس إلى محل الواقعة، وانتشل رجال الإنقاذ النهري الجثة.

ووجه العقيد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب بفحص بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية وتكثيف التحريات لتحديد ملابسات الواقعة كاملة.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء محمود شوقي مدير قطاع جنوب الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.