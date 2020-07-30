العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بترعة في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بترعة الجيزاوية مركز البدرشين جنوب المحافظة، اليوم الخميس.
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بالترعة المشار إليها.
وانتقلت قوة من قسم شرطة البدرشين إلى محل الواقعة، وانتشل رجال الإنقاذ النهري الجثة، وتبين أنها لفتاة.
ووجه العقيد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب بفحص بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية وتكثيف التحريات لتحديد هويتها والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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