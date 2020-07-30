45 ثانية مُصورة تُلخص استعدادات الداخلية لتأمين احتفالات العيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

بدأت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك؛ وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.

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كما يضطلع مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وأعدت الوزارة خطة انتشار أمني مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" ومنع التجمعات.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.