اليوم.. إقلاع وهبوط 160 رحلة بمطار القاهرة تنقل 17 ألف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إقلاع وهبوط 160 رحلة دولية وداخلية من وإلى عدة وجهات فى العالم ومن المنتظر أن تنقل تلك الرحلات 17494 راكبا من جنسيات مختلفة.
وقالت مصادر بالمطار، إن التشغيل على مدار اليوم الخميس يشهد إرتفاعًا ملحوظا مقارنة بمعدل تشغيل الأسبوع الماضي، وذلك بسبب حالة الطمأنينة التي لمستها شركات الطيران ووكلاء السفر والركاب أنفسهم نتيجة حزمة الإجراءات الاحترازية المتبعة بمطار القاهرة للحد من إنتشار فيروس كورونا ، والتصدي له وذلك منذ بدء استئناف حركة الطيران مطلع يوليو الجاري بعد توقف دام أكثر من 3 شهور منذ مارس الماضى نتيجة انتشار جائحة كورونا .
وأضافت المصادر، أن التشغيل يتضمن 78 رحلة سفر تنقل على متنها 4829 راكبا من جنسيات مختلفة، بينما يستقبل المطار 82 رحلة وصول على متنهم 12672 راكبا من جنسيات مختلفة قادمين من عدة وجهات، سواء أمريكية أوروبية أو عربية آسيوية او أفريقية.
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