محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تفقد الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، الخميس، الاستعدادات النهائية لذبح رءوس أضاحي الأوقاف، والتي من المقرر ذبحها غدًا عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.
وأكد الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان أنه وفريق العمل بالمديرية سيقومون بالمشاركة مع فريق الطب البيطري ووزارة التموين بالإشراف على عملية ذبح رؤوس أضاحي صكوك الأوقاف غدًا عقب صلاة عيد الأضحى المبارك وطوال يوم العيد وأيام التشريق.
اقرأ أيضا:
كانت هذه تفاصيل خبر مدير أوقاف أسوان يتفقد الاستعدادات النهائية لذبح رؤوس الأضاحي - صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.