البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال البابا في تهنئته : فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، يسعدني بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز في نشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة ربوع البلاد دمتم محروسين بعناية الله وحفظه.

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