مدبولى: تنفيذ عدة مدن بالساحل الشمالى على غرار العلمين الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخميس، مشروع الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور اللواء محمد أمين ابراهيم نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من المدير التنفيذي للجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، حول المشروع الذي يتكون من عدة مكونات ترفيهية وخدمية، حيث يشمل ٦ أبراج بها ١٦٥٠ غرفة فندقية وجناح فندقي وشقة فندقية، وتطل مباشرة علي البحر، ويحتوي المشروع علي ٧ مطاعم متخصصة متميزة لتناسب مختلف الأذواق (مطعم اسماك، شرقي، مطاعم متعددة الاستخدام)، بالإضافة الي قاعة احتفالات ومؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات.

ويتوسط المشروع ٨ حمامات سباحة متميزة، ويحتوي المشروع علي ناد صحي وصالة جيم عالمية مجهزة بأحدث الاجهزة، كما يضم منطقة ترفيهية تحتوي علي عدد من ألعاب الأطفال.

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ويحتوي المشروع علي فندق crystal inn بطاقة فندقية ١٠٢ غرفة وجناح متميز ومطاعم متخصصة، والذي يُدار بواسطة شركة الماسة لإدارة الفنادق وصالة للجيم وحمام سباحة وغرفة ألعاب للأطفال وتم افتتاح الفندق.

ويحتوي المشروع علي المركز التجاري OMALL والذي يتوافر فيه مجمع السينمات، التى تم افتتاحها وتشغيلها، وهايبر ماركت "سعودي" تم افتتاحه وتشغيله، هذا إلى جانب تشكيلة متنوعة من المحلات الخدمية والترفيهية، بالاضافة الي المطاعم والكافيهات المتنوعة. وجار افتتاح أكبر وأول سينما سيارات في الساحل الشمالي. ويحتوي المشروع علي مسجد يتسع لعدد ١٠٠٠ مصلي، ومارينا اليخوت وهي أول مارينا حديثة في البحر المتوسط تسع نحو ٦٠ يختا.

وفى نهاية الجولة، أشاد رئيس الوزراء بالمشروع الذى يتكامل مع المشروعات الضخمة التى تنفذها وزارة الإسكان بالمدينة، وهو ما يؤكد أن هذه المدينة ستكون درة البحر المتوسط كله، وهى النواة الحقيقية لتنمية الساحل الشمالى الغربى، مشيرا إلى أنه سيتم، من خلال وزارة الإسكان، البدء فى تنفيذ عدد من المدن على الساحل الشمالى، على غرار مدينة العلمين الجديدة، منها مدينة رأس الحكمة التى يتم الانتهاء من مخططاتها حاليا، تمهيدا لبدء التنفيذ، ومؤكدا أن المنطقة ستشهد عمرانا وتنمية حقيقية على مدار العام كله.