السيسي يتلقى اتصالاً من الرئيس الفلسطيني للتهنئة بحلول عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً الخميس، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب الرئيس الفلسطيني، عن خالص أمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على الشعب المصري وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من أخيه الرئيس محمود عباس، متمنياً لفلسطين الشقيقة حكومة وشعباً كل سلام وتقدم وازدهار.

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