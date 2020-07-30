الأوقاف: استمرار بيع صكوك الأضاحي حتى عصر رابع أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنها مستمرة في تحصيل صكوك الأضاحي، حتى عصر الاثنين المقبل، رابع أيام العيد، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ الصك فورا في المجزر الآلي بأسوان، بمجرد بيعه.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن الوقت لم يمضي، للحريصين على شعيرة الأضحية، مشددة على أن الوزارة برجالها القائمين على المشروع في استعداد كامل للإنابة عن المضحي، وتيسير أداء النسك عليه، سواء من خلال الدخول على خدمة فوري: (تبرعات - صكوك - الأوقاف) أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط ١٨٠٠ جنيه.

ولفتت إلى أنه يمكن الاتصال أو إرسال رسالة عبر الواتس على الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258)، ليصل مندوبها فورًا سواء إلى البيت أو المحل أو العمل في أي مكان على أرض مصر، أو التواصل مع أقرب مديرية أو إدارة أوقاف قريبة، ابتغاء مرضاة الله (عز وجل)، وخدمة لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية.