مصر | اليقظة الأمنية تحبط محاولة سرقة مسكن بقصر النيل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليقظة الأمنية تحبط محاولة سرقة مسكن بقصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قادت يقظة قوة أمنية تابعة لقسم شرطة قصر النيل لضبط مرتكبى واقعة سرقة مسكن وإعادة المسروقات قبل إكتشاف المجني عليه للواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة إخطارًا مفاده أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهم نزول ثلاثة أشخاص من سيارة أجرة "تاكسى" ولاذوا بالفرار عدوًا.

على الفور تمت ملاحقتهم وضبطهم، وتبين أن إثنين منهم لهما معلومات جنائية، وبحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية، كمية من المشغولات الذهبية مجهولى المصدر.

وبمناقشتهم أقروا بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنيةبدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "التسلق".

وأمكن التوصل إلى المجنى عليه مالك الشقة، وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، وقرر بأنه لم يكن قد إكتشف واقعة السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار تكثيف جهود الأمنية أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر المراكز والأقسام.

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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط عناصر تشكيل عصابى إرتكبوا 9 حوادث سرقة مساكن بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا مفاده بورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام كلٍ من 3 عاطلين، مُقيمين بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب التسلق" مُتخذين من دائرة قسمي شرطة " الأهرام، ثان الشيخ زايد" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع بأماكن إخفائها وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة.