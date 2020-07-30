أخبار مصر | الزراعة: ضبط 92 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: ضبط 92 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، عن ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر يوليو، حيث بلغ أجمالي المضبوطات حوالي 92 طن و116 كجم على مستوى الجمهورية، وفق التقرير الذي تلقاه من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد التقرير أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطري، قامت بتكثيف حملاتها المرورية على اسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتبين أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 551 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

ومن جهته قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن حملات التفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس الأربعاء عن إعلان حالة الطوارئ القصوى، في كافة القطاعات والهيئات الخدمية التابعة لها، وذلك استعدادا لإجازة عيد الأضحى المبارك.

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وشددت الوزارة، على عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع باسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بالغاء الاجازات والراحات لمهندسي حماية الاراضي، والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها على الفور، وقبل تفاقمها، مشددا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وكثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملاتها للرقابة على اسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الاضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد اية تجاوزات او مخالفات تضر بصحة المواطنين، وذلك مع تزايد اقبالهم على شراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن اعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالاطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال ايام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

وضخت الوزارة ممثلة في قطاع الانتاج، والادارة العامة للزراعات المحمية، ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي، المزيد من السلع والمنتجات، واللحوم ومنتجاتها، بمنافذها الثابتة والمتنقلة، بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وطرحت الوزارة عددا من الرؤوس الحية من عحول الجاموس والابقار، والماعز والخراف، بمزارعها التابعة لقطاع الانتاج، والادارة المركزية للمحطات، ومزارع معهد بحوث الانتاج الحيواني، والمركز الإقليمي وللاغذية والاعلاف، للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم.

وفي ذات السياق استعدت وزارة الزراعة لاستقبال شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن ١٥٥٠٠ و١٩٥٦١ وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠.