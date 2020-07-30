أخبار مصر | رئيس الوزراء: مشروع الماسة في العلمين الجديدة يضم 1650 غرفة وفندقية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: مشروع الماسة في العلمين الجديدة يضم 1650 غرفة وفندقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء أن مشروع الماسة بمدينة العلمين الجديدة يشمل 6 أبراج بها 1650 غرفة فندقية وجناح فندقي وشقة فندقية، وتطل مباشرة علي البحر، ويحتوي المشروع على 7 مطاعم متخصصة متميزة لتناسب مختلف الأذواق (مطعم أسماك، شرقي، مطاعم متعددة الاستخدام)، بالإضافة إلى قاعة احتفالات ومؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات، حيث استمع إلى شرح تفصيلي للمشروع.

ويأتي ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الماسة بالمدينة، وذلك بحضور اللواء محمد امين ابراهيم نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وأوضح مدبولي أن المشروع يتوسط 8 حمامات سباحة متميزة، ويحتوي المشروع على ناد صحي وصالة جيم عالمية مجهزة بأحدث الاجهزة، كما يضم منطقة ترفيهية تحتوي علي عدد من ألعاب الاطفال. ويحتوي المشروع علي فندق crystal inn بطاقة فندقية ١٠٢ غرفة وجناح متميز ومطاعم متخصصة، والذي يُدار بواسطة شركة الماسة لإدارة الفنادق وصالة للجيم وحمام سباحة وغرفة ألعاب للاطفال وتم افتتاح الفندق.

كما يحتوي المشروع علي المركز التجاري OMALL والذي يتوافر فيه مجمع السينمات، التى تم افتتاحها وتشغيلها، وهايبر ماركت "سعودي" تم افتتاحه وتشغيله، هذا إلى جانب تشكيلة متنوعة من المحلات الخدمية والترفيهية، بالاضافة الي المطاعم والكافيهات المتنوعة. وجار افتتاح اكبر وأول سينما سيارات في الساحل الشمالي. ويحتوي المشروع على مسجد يتسع لعدد 1000 مصلٍ، ومارينا اليخوت وهي اول مارينا حديثة في البحر المتوسط تسع نحو 60 يختا.

وفى نهاية الجولة أشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع الذى يتكامل مع المشروعات الضخمة التى تنفذها وزارة الإسكان بالمدينة، وهو ما يُؤكد أن هذه المدينة ستكون درة البحر المتوسط كله، وهى النواة الحقيقية لتنمية الساحل الشمالى الغربى، مُشيرًا إلى أنه سيتم، من خلال وزارة الإسكان، البدء فى تنفيذ عدد من المدن على الساحل الشمالى، على غرار مدينة العلمين الجديدة، منها مدينة رأس الحكمة التى يتم الانتهاء من مخططاتها حاليا، تمهيدًا لبدء التنفيذ، ومؤكدًا أن المنطقة ستشهد عمرانًا وتنمية حقيقية على مدار العام كله.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة العلمين الجديدة من أبرز الوجهات الشاطئية على ساحل البحر المتوسط، حيث سيتم تنفيذ أعمال صب الخوازيق لإنشاء 5 أبراج جديدة بمنطقة الأبراج الشاطئية، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات للأبراج التي يجرى تنفيذها وتضم 15 برجًا، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا.

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وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الانتهاء من صب الدور الأخير بعدد منها، ويأتي ذلك في اطار جولته مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنطقة الأبراج الشاطئية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي ايضا المنطقة الترفيهية، التي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال.

وأشار وزير الإسكان أن المنطقة أصبحت جاهزة للتشغيل، مقترحًا استغلال الأماكن الواسعة أمام المطاعم وتزيينها بطاولات الطعام، ووضع مرايا تعكس البحر أمام رواد المطاعم.

كما تفقد رئيس الوزراء الطريق المؤدي إلى منطقة الأبراج، الذي تم رصفه وتنفيذ أعمال الإنارة به، وفي الوقت نفسه تفقد نموذجًا مكتملا لأحد الشاليهات، بمشروع تنفيذ كمبوند سكني تجاري بالمنطقة الشاطئية بمساحة 700 فدان، وتعمل به 5٥ شركات مقاولات كبرى، لتنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية تضم عمارات، وفيلات، وشاليهات، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والترفيهية المختلفة.

وخلال جولته بالعلمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه كباري البواغيز الجاري تنفيذها، ومنطقة البحيرات الشاطئية، ونوه وزير الإسكان إلى أنه جار حاليًا تنفيذ أعمال تكريك البحيرات، وفتح البواغيز، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ تجاوزت 90%.

كذلك قام رئيس الوزراء بتفقد ميدان المسلة، حيث تم وضع مسلة فرعونية في أحد الميادين الرئيسية بمدينة العلمين القريبة من مبني مجلس الوزراء، مُشيدًا بمكان المسلة والتي تزين المكان وتُضفي إليه لمحة جمالية، مُشيدًا في الوقت نفسه بشركة المقاولون العرب التي قامت بتنفيذ الميدان فى وقت قياسى.