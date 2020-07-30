أخبار مصر | رئيس الوزراء يتابع تشغيل الطريق الساحلي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتابع تشغيل الطريق الساحلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، تشغيل الطريق الساحلي الجديد.

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 50 كيلومترًا من الطريق الساحلي الدولي الجديد، منها 10 كيلومترات جنوب مارينا وما يزيد على 38 كيلومترًا جنوب العلمين، لاستخدامها بديلًا للطريق الساحلي القديم المار بالمدينة، والتي نفذت ضمن شبكة الطرق الإقليمية المقترحة للمشروع القومي الثالث من طرق الجمهورية، للربط من مطار برج العرب لمطار العلمين

وأوضح الوزير أن الطريق الذى تم افتتاحه يبدأ من الكيلو 94 عند بوابة مارينا واحد وحتى الكيلو 128 على الطريق الساحلى القديم، وبه 4 كبارى تم الانتهاء منها، مشيرًا إلى أنه باق 50 كيلومترًا أخرى حتى يتم غلق من الإسكندرية إلى العلمين، وهي المسافة التي تبدأ من عند مطار برج العرب لبداية الطريق الساحلي الجديد عند مارينا الكيلو 94.

وفي سياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة العلمين الجديدة من أبرز الوجهات الشاطئية على ساحل البحر المتوسط، حيث سيتم تنفيذ أعمال صب الخوازيق لإنشاء 5 أبراج جديدة بمنطقة الابراج الشاطئية، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات للأبراج التي يجرى تنفيذها وتضم 15 برجًا، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا،.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الانتهاء من صب الدور الأخير بعدد منها، ويأتي ذلك في اطار جولته مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنطقة الأبراج الشاطئية.

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وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي ايضا المنطقة الترفيهية، التي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال.

وأشار وزير الإسكان أن المنطقة أصبحت جاهزة للتشغيل، مقترحًا استغلال الأماكن الواسعة أمام المطاعم وتزيينها بطاولات الطعام، ووضع مرايا تعكس البحر أمام رواد المطاعم.

كما تفقد رئيس الوزراء الطريق المؤدي إلى منطقة الأبراج، الذي تم رصفه وتنفيذ أعمال الإنارة به، وفي الوقت نفسه تفقد نموذجًا مكتملا لأحد الشاليهات، بمشروع تنفيذ كمبوند سكني تجاري بالمنطقة الشاطئية بمساحة ٧٠٠ فدان، وتعمل به ٥ شركات مقاولات كبرى، لتنفيذ نحو ١٠ آلاف وحدة سكنية تضم عمارات، وفيلات، وشاليهات، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية والترفيهية المختلفة.

وخلال جولته بالعلمين الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه كباري البواغيز الجاري تنفيذها، ومنطقة البحيرات الشاطئية، ونوه وزير الإسكان إلى أنه جار حاليًا تنفيذ أعمال تكريك البحيرات، وفتح البواغيز، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ تجاوزت 90 %.

كذلك قام رئيس الوزراء بتفقد ميدان المسلة، حيث تم وضع مسلة فرعونية في أحد الميادين الرئيسية بمدينة العلمين القريبة من مبني مجلس الوزراء، مُشيدًا بمكان المسلة والتي تزين المكان وتُضفي إليه لمحة جمالية، مُشيدًا في الوقت نفسه بشركة المقاولون العرب التي قامت بتنفيذ الميدان فى وقت قياسى.