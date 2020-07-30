شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: سيتم تنفيذ عدة مدن بالساحل الشمالى على غرار العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة، اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الماسة بالمدينة، وذلك بحضور اللواء محمد أمين إبراهيم نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من المدير التنفيذي للجهاز الوطني للادارة والاستثمار، حول المشروع الذي يتكون من عدة مكونات ترفيهية وخدمية، حيث يشمل ٦ ابراج بها ١٦٥٠ غرفة فندقية وجناح فندقي وشقة فندقية، وتطل مباشرة على البحر، ويحتوي المشروع على ٧ مطاعم متخصصة متميزة لتناسب مختلف الأذواق (مطعم أسماك، شرقي، مطاعم متعددة الاستخدام)، بالإضافة إلى قاعة احتفالات ومؤتمرات مجهزة بأحدث التقنيات.

ويتوسط المشروع ٨ حمامات سباحة متميزة، ويحتوي المشروع على ناد صحي وصالة جيم عالمية مجهزة بأحدث الاجهزة، كما يضم منطقة ترفيهية تحتوي على عدد من ألعاب الاطفال. ويحتوي المشروع على فندق crystal inn بطاقة فندقية ١٠٢ غرفة وجناح متميز ومطاعم متخصصة، والذي يُدار بواسطة شركة الماسة لإدارة الفنادق وصالة للجيم وحمام سباحة وغرفة ألعاب للاطفال وتم افتتاح الفندق.

كما يحتوي المشروع على المركز التجاري OMALL والذي يتوافر فيه مجمع السينمات، التي تم افتتاحها وتشغيلها، وهايبر ماركت «سعودي» تم افتتاحه وتشغيله، هذا إلى جانب تشكيلة متنوعة من المحلات الخدمية والترفيهية، بالاضافة إلى المطاعم والكافيهات المتنوعة. وجار افتتاح أكبر وأول سينما سيارات في الساحل الشمالي. ويحتوي المشروع على مسجد يتسع لعدد ١٠٠٠ مصلي، ومارينا اليخوت وهي أول مارينا حديثة في البحر المتوسط تسع نحو ٦٠ يختا.

وفى نهاية الجولة، أشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع الذي يتكامل مع المشروعات الضخمة التي تنفذها وزارة الإسكان بالمدينة، وهو ما يؤكد أن هذه المدينة ستكون درة البحر المتوسط كله، وهى النواة الحقيقية لتنمية الساحل الشمالى الغربى، مشيرا إلى أنه سيتم، من خلال وزارة الإسكان، البدء في تنفيذ عدد من المدن على الساحل الشمالى، على غرار مدينة العلمين الجديدة، منها مدينة رأس الحكمة التي يتم الانتهاء من مخططاتها حاليا، تمهيدا لبدء التنفيذ، ومؤكدا أن المنطقة ستشهد عمرانا وتنمية حقيقية على مدار العام كله.

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