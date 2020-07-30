شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أذان مغرب وقفة عيد الأضحى بجميع المدن المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحرص الكثير من المسلمين على صيام يوم وقفة عيد الأضحى المبارك الذى يوافق قيام حجاج بيت الله الحرام بالوقوف بعرفات، ولما لهذا اليوم من فضل كبير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة أنه «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ».

ونقدم لحضراتكم مواعيد أذان المغرب ليوم وقفة عرفة الموافق يوم الخميس 30 يوليو 2020 نقلاً عن البوابة الإلكترونية التابعة للهيئة المصرية العامة للمساحة.

تقبل الله منا ومنكم الصيام والدعاء وصالح الأعمال، وكل عام وحضراتكم بكل خير، وأعاد الله عليكم هذا اليوم بالخير واليمن والبركات.

جدول مواعيد صلاة المغرب عن يوم وقفة عيد الأضحى المبارك نقلاً عن البوابة الإلكترونية لهيئة المساحة المصرية:

موعد أذان المغرب يوم وقفة عرفة الموافق اليوم الخميس 30 يوليو 2020