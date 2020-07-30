شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد جاهزية المجازر لاستقبال الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم مجزر البساتين الآلي لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

واطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد محافظ القاهرة على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة .

وأشار الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة أن عدد رؤوس الماشية التي تم ذبحها بمجازر القاهرة الخمسة ( حلوان، طرة، الممتاز، السلام، البساتين ) خلال الاسبوعين الماضيين بلغت حوالى ١٠٠ ألف رأس لأول مرة منهم ٦٥ ألف رأس بمجزر البساتين وحده نتيجة الحملات المشددة لمنع الذبح خارج المجازر، كما تم تحرير ١٣١ محضر وضبط ٣٧ طن لحوم غير صالحة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الطاقة الاستيعابية للمجزر الآلي بالبساتين كبيرة تمكن من ذبح ٥ آلاف رأس يوميًا حيث يتكون من 6 خطوط، بالإضافة إلى ٤ صالات لاستيعاب الأضاح، مشيرًا لوجود أختام بالمجزر تحوي أرقام سرية غير قابلة للتزوير .