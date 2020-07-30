شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: منع واعظ أزهري من صعود المنبر لتبنيه أفكارا إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الأوقاف منع طارق محمود مبارك، الواعظ بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس أو أي عمل دعوي بالمساجد على مستوى الجمهورية، لتبنيه أفكار الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وأوضحت الوزارة أن قرارها جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف البحر الأحمر والتى تم رفعها إلى الشيخ جابر طايع ،رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والتى أكدت تبنى طارق محمود مبارك الواعظ بالأزهر أفكار الجماعات الإرهابية والمتطرفة فتم إصدار القرار بمنعه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس أو أي عمل دعوي بالمساجد على مستوى الجمهورية .

وأكدت وزارة الأوقاف على تعميمم منشور بذلك بمعرفة رئيس القطاع الديني على جميع المديريات الإقليمية والتنبيه على المديريات بمتابعة تنفيذ القرار.