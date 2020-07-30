شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تفتتح 4 مراكز إرشادية لدعم الاستثمار الزراعي بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد بملف رفع كفاءة الغابات الشجرية والمشاتل والمزارع التابعة لإشراف القطاع بما يمكن المحافظة من رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية وزيادة العائد من وحدتي الأراضي والمياه، وتحديد أنسب الطرق لإدارتها بأسلوب يحقق أعلى عائد اقتصادي بالتعاون مع المحافظه .

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، حول الزيارة التي قام بها على رأس وفد رفيع المستوى من الوزارة إلى المحافظة، لتفقد تلك الغابات والمشاتل للوقوف على حالتها وبحث أنسب الطرق لإدارتها بأسلوب متطور، وعقد لقاءات مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والقيادات بالمحافظة.

وقال «عزوز» في تصريجات صحفية الخميس، إنه تم التأكيد خلال اللقاء، الذي حضرته حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، على تكليف وزير الزراعة بالتعاون التام مع المحافظة والتعرف على متطلبات المرحلة القادمة ودراسة أوجه التعاون ولا سيما في مجال الغابات الشجرية والمشاتل والمزارع التابعة للإدارة المركزية للتشجير والبيئة، موضحا أنه تم مناقشة الموقف الحالي لهذه الأصول وحالتها.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن هناك أربعة مراكز إرشادية متطورة مكتملة الجهاز الإرشادي، في مديرية الزراعة بالخارجه، وبلاط، وموط، والقصر،، تم الوقوف على اللمسات النهائية لها، حيث من المقرر افتتاحها خلال احتفالات العيد القومي للمحافظه شهر سبتمبر المقبل.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن المشروعات الزراعية بالمحافظة تهتم بالتوسع في استخدامات الطاقه الشمسيه كمصدر للطاقه بدلا من الكهرباء والسولار في استخراج المياه من الآبار، كذلك التحول إلى نظم الري الحديثة (الري بالتنقيط، الرش،الري المحوري)، ونظم الزراعة الحديثة والزراعات غير التقليدية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة، مثل النباتات الطبية والعطرية، الجوجوبا والجاتروفا، لإنتاج الوقود الحيوي، والمحاصيل التصديريه والتصنيعيه، وعلى رأسها التمور وتطويرها وتصنيعها، كما أن هناك توسع في الزراعات المحمية.

وأوضح «عزوز»، إن هذه المراكز الإرشادية تعد نموذجا متميزا من حيث مستوى المباني والتشطيبات والأثاث، ومؤهلة للقيام بالدور الفعال الذي انشأت من أجله، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي لمزارعي المحافظة، لتنفيذ الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة لزيادة الإنتاجية وتحسين جوده الإنتاج الزراعي، ورفع مستوى معيشتهم، لافتا إلى أنه من المقرر أيضا تطوير ورفع كفاءة المركز الارشادي ببولاق، للقيام بدوره الارشادي على أعلى مستوى.

وضم وفد الإرشاد الزراعي المهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير والبيئة، والمهندس طاهر أبوالمكارم مدير عام إدارة المراكز الإرشادية بالوزارة، الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد سابقا، المهندس محمد كامل مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، والدكتور محمد عبدالمنعم مدير إدارة التشجير بالمحافظة.

و تفقدت وفد وزارة الزراعة برئاسة رئيس قطاع الارشاد الزراعي، الزراعات في مركز باريس، حيث تم تفقد بئر 33/3 بدرب الأربعين بمركز باريس والتابع للإدارة المركزية للتشجير والبيئة، والبالغ مساحته الإجمالية حوالي ٨٤ فدان، منها ٤١ فدان منزرعة، من بينها 23 فدان نخيل باجمالي 1500 نخله منها 850 نخلة برتمودا عمرها 5 سنوات و650 نخله صعيدي عمرها 8 سنوات و18 فدان زيتون، بنظام الري بالتنقيط، وسوف يتم التعاون مع المحافظه في إدارة هذه المزرعه.

وتفقدت اللجنة أيضا مزرعة مملوكة لأحد المستثمرين على مساحة 500 فدان منزرعة بالنخيل والعنب والموالح والبرسيم تروى بنظام الرى بالتنقيط، فضلا عن أشجار الفاكهة، والمحاصيل الحقلية، بنظام الري بالرش، كما تضم المزرعة حوض لتربية الأسماك، كما زارت اللجنة مزرعة احد المستثمرين بنفس المنطقة مساحتها، 12500 فدان المنزرع منها 1600 فدان، منزرعة بالجوجوبا محمل عليها بطيخ لب، ويتم ري المزرعة بنظام الري بالتنقيط، والبئر يعمل بالطاقة الشمسية.

ولفت «عزوز» إلى أنه تم زيارة عدد من مزارع النخيل ببئر الخارجة، بحضور مجموعة من المستثمرين الزراعيين والمصدرين للتعرف على كميات ونوعية التمور القابلة للتصدير خلال الفترة القادمة، كذلك تم التوجه إلى مجمع التمور بالمحافظة، والذى تم رفع كفاءته وتطويره بمنحة من جائزه خليفه الدولية بمنحة قدرها 13 مليون جنية، وذلك في إطار اهتمام جائزة خليفة الدولية للتمور لتحسين جوده تمور المحافظة وزيادة جودة الصادرات بهدف تحسين دخل مزارعي ومصنعي التمور للمحافظة، حيث تم تفقد حالة الإنتاج والتعرف على مراحل الفرز والتعبئة والتغليف.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أنه تم زيارة الغابة الشجرية بمدينة الخارجة، البالغ مساحتها 315 فدان، من بينها مساحة ٢١٥ فدان منزرعة كمرحلة أولى، و١٠٠ فدان جاري زراعتها، لافتا إلى انه تم ايضا زيارة مشتل الخارجة التابع للادارة المركزية للتشجير والبيئة، والبالغ مساحته 4 فدان، ويضم 4 صوب على مساحة 3 فدان.

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وأضاف«عزوز»، إنه تم زيارة مزرعة وغابة موط 4 ومشتل موط 1، حيث تبلغ مساحتها ٧٠٠ فدان، ويتم من خلال الغابة استغلال مياه الصرف الصحي في انشاء غابات شجرية وزراعتها بنباتات الوقود الحيوي (الجوجوبا والجاتروفا ) بالتعاون مع الادارة المركزيه للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة وذلك بهدف تحقيق عائد اقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إنه تم تنفيذ برنامج رفع الكفاءة بالمزرعة، حيث تم احلال وتجديد وحدة رفع واحده وصيانه وحدات التشغيل والتحكم وتجديد لوحه التحكم، كذلك إحلال وتجديد محطه الفلاتر، وتنفيذ 18 فدان جديده بالشبكة بنظام الري بالتنقيط بتكلفه ١.٥ مليون جنيه، كذلك إخلاء 20 فدان من الأشجار الميته ليتم زراعتها من جديد.

وأشار «عزوز» إلى أن مشتل بئر موط يحتوي على 4 صوب منهم عدد 2 صوبه بمساحه 8 * 50 م، وعدد 2 صوبه بمساحه 9 * 60 م، فضلا عن بئر يعمل بالطاقه الشمسية يروى مساحه 100 فدان، موضحا أنه تم أيضا تفقد المزرعة السمكيه النموذجية الارشاديه بقرية القلمون بمركز الداخلة وتتبع الهيئة العامة للثروه السمكيه، وتبلغ مساحتها حوالي 25 فدان، المستغل فعليا 12 فدان مقسمه ل 12 حوض تم الانتهاء من (6) مرحله اولى عام ٢٠١٩، والمرحله الثانيه (6) تم الانتهاء منها بداية هذا العام .

وتفقد «عزوز» غابة الراشدة، البالغ مساحتها 100 فدان، منزرع منها حوالي ١٤ فدان، بأشجار: كايا، كازورينا، صنوبر، سرو، كافور، ليموني، تاكسيديوم، خروب، وترمناليا، لافتا إلى أن الأشجار وصلت لعمر القطع والبيع كأخشاب، ومن المقرر أن يتم البدء في الإجراءات اللازمة لبيع الأشجار، لاخلائها تمهيدا لإعادة زراعتها .

وشملت الزيارة تفقد مزرعة تتبع احدى الجمعيات الأهلية، تبلغ مساحتها حوالي 100 فدان منها 70 فدان نخيل صعيدي وبإجمالي 3 فدان صوب زراعيه منزرعة بالخضر، وجزء منها يتم تجهيزه لزراعة العروة الخريفي.