شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التونسى يسقط لائحة سحب الثقة من الغنوشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقط البرلمان التونسي لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشى وشككت نائبة تونسية بنزاهة عملية التصويت لسحب الثقة من الغنوشي، وقالت إن الأوراق التي وضعت في الصندوق أقل من الأوراق التي وزعت.

وكان البرلمان التونسي استأنف جلسته المخصصة للتصويت على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.، بعد رفع الجلسة لمدة 10 دقائق بسبب الخلافات حول آلية التصويت على سحب الثقة، واتهمت نائبة عن الحزب الدستوري الحر، حركة النهضة بتقديم رشاوى للنواب لإقناعهم بالامتناع عن التصويت لصالح سحب الثقة من الغنوشي.

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