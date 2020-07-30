شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توزع 13 طن لحوم على الأسر بالأسمرات بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت محافظة القاهرة اليوم بتوزيع 13 طن لحوم على جميع الأسر القاطنة بالأسمرات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وفى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وثمن محافظ القاهرة دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتهم فى تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا.

وكان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم مجزر البساتين الآلى لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحى المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

واطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

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كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد محافظ القاهرة على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.