شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية فى البحر الأحمر تهنئ المحافظ بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الأنبا عمانوئيل عياد مطران ايبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، إلى مدينة الغردقة، يرافقه الأب ماركو ناجي وكيل عام المطرانية، والقمص يؤانس أديب وكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، وراعي كنيسة القديس يوسف بالغردقة، لتهنئة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،‏ اللواء محمود أبو عمره مدير أمن المحافظة ، وكل القيادات ‏الأمنية والتشريعية والتنفيذية بالمحافظة.‏

وتقدم الأنبا عمانوئيل عياد ، مطران ايبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بأسمى آيات المحبة والأخوة مقدماً أطيب التهاني القلبية لأشقاء الوطن الحبيب ولعموم المسلمين، وأولهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك داعياً أن يعيده الله بالخير والسلام والأمن والأمان على الجميع، وأن تتخطى البلد الحبيب المحروس مصر بفضل الله هذه المحنة وهذا الظرف الصعب لكي تعبر إلى بر السلامة.

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وفي سياق آخر، حرص الأنبا عمانوئيل عياد علي مشاركة أبناء كنيسة القديس يوسف صلاة القداس الإلهي، وذلك بمقر مبنى الخدمات بالغردقة، وذلك فى إطار تفقد أحوال الرعية في ظل الظروف التي يمر بها العالم من إنتشار لوباء فيروس كورونا، وقد صلى من أجل كل أفراد الرعية ليحفظهم الله من أي مكروه.