شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعمل غدا بدون تعديلات فى مواعيد التشغيل للخطوط الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو استمرارها فى العمل غدا الجمعة أول أيام عيد الأضحى بدون تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة كما الحال طوال أيام العيد، مع إلغاء إجازات كافة العاملين بطوائف التشغيل المختلفة طوال أيام عيد الأضحى لمتابعة وضمان انتظام حركة الخطوط الثلاثة بالعيد.



وتعمل شركة المترو طوال فترة عيد الأضحى بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.



وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساءا.