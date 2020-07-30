تعرف على الطرق الأكثر زحاما في عيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، لفك الزحام المرورى للسيارات خلال عطلة عيد الأضحى، وتم حصر الأماكن الأكثر زحاما بالمحاور لتعيين الخدمات المرورية (الثابتة والمتحركة) اللازمة عليها للعمل على انتظام الحالة ومنع أى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها ومنها
-الطريق الدائرى (أعلى الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الأوتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي)
- طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
-طريق السويس الصحراوى
-طريق القطامية _العين السحنة
- طريق الإسماعلية الصحراوى
-طريق الإسكندرية الزراعي
- طريق العلمين الساحلى
– طريق الإسكندرية الساحلى
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