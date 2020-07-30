شكرا لقرائتكم خبر عن #افتحوا_عيادة_طبيب_الغلابة.. حكاية اليوم الأخير فى قرية أسطورة الخير والان مع تفاصيل الخبر
14 ساعة عمل يوميا لا إجازات حتى فى الأعياد ولنهاية حياته كان يتردد على العيادة بنفس الهمة والقوة لمساعدة الفقراء يوميا، حكايات كثيرة لها العجب هنا، فطبيب الغلابة كان يرفض الحصول على الإجازات أو إغلاق عيادته حتى فى أيام الأعياد، لأنه يعرف حاجة المرضى له، ويرفض أن يقضى يوما فى منزله بينما يتألم المرضى.
الجميع هنا يطالب بتكريم طبيب الغلابة بالشكل اللائق، كما يطالبون بفتح عيادته مرة أخرى، بأن يتبرع كل طبيب بساعة من وقته أو أن تتبنى وزارة الصحة تشغيل العيادة بأجر رمزى.
كانت هذه تفاصيل خبر #افتحوا_عيادة_طبيب_الغلابة.. حكاية اليوم الأخير فى قرية أسطورة الخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.