شكرا لقرائتكم خبر عن #افتحوا_عيادة_طبيب_الغلابة.. حكاية اليوم الأخير فى قرية أسطورة الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم الأخير لطبيب الغلابة، رحل عن عالمنا بجسده لكن روحه لازالت تعيش بين الجميع، فالجميع له قصة مع طبيب الغلابة، الجميع قصد بابه يوما ما، الجميع يملك قصة معه ويريد أن يحكيها، طاقة الحب والخير التى تركها هنا من الصعب أن تترك عالمنا حتى بعد سنوات من رحيله.

14 ساعة عمل يوميا لا إجازات حتى فى الأعياد ولنهاية حياته كان يتردد على العيادة بنفس الهمة والقوة لمساعدة الفقراء يوميا، حكايات كثيرة لها العجب هنا، فطبيب الغلابة كان يرفض الحصول على الإجازات أو إغلاق عيادته حتى فى أيام الأعياد، لأنه يعرف حاجة المرضى له، ويرفض أن يقضى يوما فى منزله بينما يتألم المرضى.



الجميع هنا يطالب بتكريم طبيب الغلابة بالشكل اللائق، كما يطالبون بفتح عيادته مرة أخرى، بأن يتبرع كل طبيب بساعة من وقته أو أن تتبنى وزارة الصحة تشغيل العيادة بأجر رمزى.

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