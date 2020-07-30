شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يطبق قرار منع انتظار المركبات بطريق الكورنيش فى أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطبق غدا إدارات المرور على مستوى الجمهورية، قرار منع إنتظار المركبات بطرق الكورنيش بجميع محافظات الجمهورية ، طبقا لقرار وزارة الداخلية إعتباراً من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك الجمعة الموافق 31 يوليو، على أن يتم رفع أية مركبة متواجدة بتلك الطرق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدها .

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

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وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.