شكرا لقرائتكم خبر عن حجوزات العيد تخطت 90% بالاسكندرية و98% بالساحل الشمالd.. والبحر يرفع لافتة «ممنوع الاقتراب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على المانسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية وعضو مجلس إدارة غرفة شركات مصر، أن معدل حجوزات الفنادق والمنشآت الفندقية في الاسكندرية تخطت 90% مقابل 98% في الساحل الشمالى في عيد الاضحى المبارك .

وأضاف «المانسترلى»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن السبب في ارتفاع معدل الاشغالات يرجع إلى ملازمة العيد لموسم الصيف ولجوء المصطافين والسائحين إلى قضاء فترة الصيف في الفنادق والقرى السياحية في الاسكندرية والساحل الشمالى، فضلا عن كون الاسكندرية من المحافظات التي تشهد التزاماً كبيراً بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ووعى مواطنيها .

أوضح، أن الغرف المتبقية دون حجوزات حتى الان، سواء في الاسكندرية أو في الساحل الشمالى، قليله جدا،ً فضلاً عن بعض «السويتات» في الفنادق، مشيراً إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الفنادق ومواصلة التعقيم والتطهير ساهم في جذب السائحين للفنادق للتأكد من التطبيق ما ساهم في ضعف الإقبال على الشاليهات والقرى السياحية لأول مرة بخلاف العام الماضي.

وعن مهام لجان التفتيش على الفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قال أن الامر بات حالياً أشبه بالروتين كونه أصبح شيء طبيعى مقارنة ببداية التشغيل في مواجهة الفيروس لدرجة أن السائح «بيبقى جاى الفندق وعارف ان الاجراءات الاحترازية على ما يرام».

ولفت إلى جاهزية الفنادق لاستقبال الزائرين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك والصيف، موضحًا أن هناك تزايد في الطلب بالتزامن مع عودة التشغيل وانحصار فيروس كورونا المستجد خاصة وأن العيد في الاسكندرية والساحل الشمالي ومطروح يتمتع بمذاق تراثي فريد لدى جميع المصريين، وتشتهر هذه المناطق بتاريخها العريق لاستقبال المواطنين، والزحام الشديد خلال هذه الأيام من كل عام.

وفى سياق متصل فرضت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، إجراءات مشددة لمنع النزول إلى البحر في عيد الأضحى المبارك، ليرفع الكورنيش لافتة «ممنوع الاقتراب والنزول».

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فيما يستمتع رواد القرى السياحية والفنادق في الساحل الشمالى بعيد الاضحى إلا انه سيكون عيد دون «سباحة» حيث يحظر نزول البحر هذا العام.